Buon 2021, senza botti. L'augurio del sindaco di Vigliano Vazzoler

"Come sappiamo, questa sera potremo salutare il vecchio anno soltanto con i nostri conviventi, nel rispetto delle norme per il contenimento di questa pandemia, ancora così pericolosa, subdola ed estesa.

Allo stesso tempo, vi raccomando di evitare botti e fuochi d’artificio, per non arrecare disturbo sia alle persone sofferenti, sia agli animali che ne patiscono in modo grave i rumori e le vibrazioni. Auguro a tutti voi che il 2021, grazie ai nuovi vaccini e alla responsabilità personale di ciascuno, possa essere davvero un anno migliore".