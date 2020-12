Biella, 150mila euro per nuovi veicoli e strumentazioni Polizia locale. E sul Tempio Crematorio...

A Biella importanti novità all'orizzonte a livello comunale. A comunicarle, nella consueta conferenza stampa di fine anno della Lega, il sindaco Claudio Corradino e il vice Giacomo Moscarola. “È in atto una riforma globale della macchina organizzativa del Comune – ha dichiarato il primo cittadino – Ci vogliono almeno due anni per vedere i primi frutti. Inoltre, per fare le cose occorrono gli strumenti, le persone e un'organizzazione. Stiamo lavorando per metterla in pista ed entrerà a pieno regime nel giugno e luglio di quest'anno, in modo da essere al servizio dei cittadini”.

Sul fronte del Tempio Crematorio, Corradino ha annunciato: “Tra poco usciamo con il bando. Occorre che ritorni ad essere fruibile dei cittadini e messo a disposizione. Può portare nelle casse del Comune liquidità che ci consentirà di fare interventi in altri servizi”.

Moscarola, invece, ha trattato di Polizia locale nel suo intervento: “Abbiamo ereditato un settore sotto organico a livelli massimi. 7 sono state le assunzioni effettuate quest'anno; inoltre sono in programma 150mila euro per mezzi e attrezzature così da ottenere nuovi veicoli e strumentazioni, come il targa system o foto trappole per contrastare i reati ambientali e l'abbandono dei rifiuti”.