Sala comunale Borriana a Falcone e Borsellino, Delmastro: "Ottimo segnale per chiudere anno terribile"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Esprimo massima soddisfazione per la tenacia con cui il gruppo consigliare di Fratelli d’Italia a Borriana ha chiesto e ottenuto l’intitolazione della sala comunale a Falcone e Borsellino. Un ottimo segnale per chiudere un anno orribile che ha visto, per via dello scellerato e improvvido provvedimento del Ministro Bonafede, la scarcerazione di centinaia e centinaia di mafiosi e la frantumazione del percorso del carcere duro per gli affiliati che fu uno dei tanti fiori che nacquero dall’asfalto che inghiottì Falcone e Borsellino.

Un sentito ringraziamento al gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Borriana a anche al Sindaco e alla maggioranza che hanno approvato la nostra richiesta. L’iniziativa è dedicata anche a tutte le forze dell’ordine del Biellese per ringraziarle per i continui e quotidiani sforzi profusi a tutela della legalità e della sicurezza del cittadino".