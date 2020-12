Biella al Centro: "Grave situazione di Seab. Corradino assicuri l'appoggio al piano concordato"

"Nell’ultimo Consiglio Comunale, Corradino ha preso palese impegno affinché la SEAB – servizio pubblico essenziale di cui il Comune di Biella è maggiore azionista – vada assolutamente salvata. Nella speranza che tale volontà non si riveli l’ennesima presa in giro da parte dell’attuale sindaco, deve assicurarci della sua reale volontà di appoggiare il piano di 'concordato', messo a punto dall’attuale CDA di SEAB, anche a fronte di un ritorno alla TARI che prevede che il Comune debba farsi carico del recupero delle bollette non pagate dai 'propri' cittadini morosi.

E appena il caso di ricordare che la fallimentare scelta di addossare totalmente tale incombenza amministrativa sulla schiena di SEAB (con un consistente peso in meno sui bilanci municipali) fu una scelta sciagurata dei sindaci dei due principali comuni biellesi, Cavicchioli e Corradino stesso". Questa la nota stampa diffusa dalla coalizione Biella al Centro.