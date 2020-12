Alpini di Trivero in lutto per la morte di Aldo Zambelli, mancato oggi all'età di 83 anni. A ricordare la penna nera, molto conosciuta in paese, il capogruppo Bruno Belloca: “È un giorno triste, ci stringiamo al dolore della sua famiglia”.

La veglia di preghiera verrà recitata a Pratrivero questa sera, alle 20, nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe; sempre qui, si terranno i funerali domani, 31 dicembre, alle 15 nel rispetto delle norme di contenimento Covid.