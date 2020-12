Striscia la Notizia a Vigliano: una biellese collaboratrice della presunta truffa del Maestro Ange?

La presunta truffa del "Maestro Ange", sedicente esperto di problemi amorosi, è finito nei giorni scorsi nel mirino di Striscia la Notizia e del suo inviato Moreno Morello. Il fatto risale a circa un mese fa, quando a Vigliano Biellese è arrivata la troupe di Canale 5. Il cronista ha individuato una donna che avrebbe rapporti lavorativi con il Maestro Ange e sarebbe titolare di una carta Poste Pay dove i "clienti" verserebbero cifre importanti.

Nell'intervista, durata alcuni muniti, poco è emerso e la donna non ha mai risposto in maniera esaustiva, lasciando sbocco a molti dubbi. L'eventuale truffa, molto vicina a un'estorsione, sarebbe stata messa in atto dal Maestro Ange per alleviare le pene amorose. Una volta in contatto, dopo la richiesta alla cliente di inviargli foto di frutti esotici per un "rito esoterico", in un battibaleno lo stesso Ange invia un video con il rito già in corso e intimando il pagamento di oltre 700 euro. In caso contrario, minaccia la sventurata di rappresaglie consistenti in spedizione di messaggi al fidanzato e la pubblicazione di materiale fotografico sui social network.

I successivi tentativi di contatti delle donne con il Maestro sono risultati praticamente impossibili. Anzi, lui stesso rafforzerebbe la richiesta di pagamento tramite una carta prepagata, intestata a una donna italiana. Atteggiamenti, se confermati, molto pesanti per i quali lo stesso Morello li definisce come una sorta di "Revenge esoterico". Così sono partite, da diverse zone d'Italia, segnalazioni e denunce contro Ange. E l'arrivo della troupe di Striscia la Notizia a Vigliano per conoscere e saperne di più dall'intestataria della carta prepagata, senza ottenere risposte ma evidenziando la pericolosità della situazione.

Moreno Morello, infatti, si raccomanda a chiunque sia fastidiato da queste "pene amorose" di non inviare materiale fotografico perchè potrebbe essere usato a suo discapito.

