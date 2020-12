Cossato - Animata lite per il parcheggio, va in frantumi un vetro e devono intervenire i Carabinieri

Momenti di incomprensione tra due automobilisti di oltre 40 anni ieri mattina a Cossato nel piazzale di un supermercato. Per futili motivi legati al parcheggio dei rispettivi mezzi, i due uomini hanno avuto un’animata discussione sino a quando, al culmine del confronto, uno dei coinvolti ha sferrato un pugno sul vetro dell’auto della controparte, mandandolo in frantumi.

Per riappacificare gli animi alterati è intervenuta una pattuglia della Radiomobile di Cossato, che ha identificato le parti e invitato il ferito a recarsi al Pronto Soccorso di Ponderano per una visita medica precauzionale al fine di accertare l’entità del trauma volontariamente riportato alla mano. Lo stesso ferito dovrà poi risarcire il vetro danneggiato per evitare ulteriori problemi.