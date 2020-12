Attimi di apprensione ieri mattina a Sala in via per Zubiena per un ciclista che percorrendo in bicicletta la strada, è stato rincorso da un cane che lo ha morso a un piede. Si tratta di un 75enne, residente in un comune della Valle Elvo che comunque non ha riportato ferite ma solo molto spavento.

Sono intervenute le forze dell'ordine oltre al proprietario della bestiola. Quest'ultimo avrebbe affermato che il cane sarebbe scappato dalla sua abitazione.