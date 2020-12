Salussola, la Pro Loco ha compiuto 20 anni

L’Associazione Turistica Pro Loco di Salussola ha compiuto 20 anni lo scorso 17 dicembre, data in cui, nel 2000, ci fu la presentazione ufficiale al ristorante La Palazzina, oggi convertito in casa di riposo, con primo presidente il compianto sindaco Carlo Cabrio.

Tempi di ricorrenze e graditi ritorni a Salussola, in particolare ad Arro, in piazza Maestro Eraldo Marelli, la piazza che, più di dieci anni fa, fu ricavata dal cortile delle ex scuole comunali, e dove, con un contributo regionale destinato alla nascita ed alla rinascita di mercati nelle zone rurali, il Comune di Salussola ricavò lo spazio per un mercatino settimanale in una zona del paese dove non esistevano negozi.

Per qualche mese, tre o quattro banchi frequentarono settimanalmente il nuovo mercato, ma poi gli ambulanti non tornarono.

Da qualche settimana, dopo oltre 10 anni, la bella sorpresa del nuovo mercato di Arro, dove, ogni lunedì pomeriggio, sono presenti un banco di frutta e verdura ed uno di salumi e formaggi in piazza Maestro Eraldo Marelli.