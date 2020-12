Graglia, inaugurata alla Casa di Riposo la casetta per far incontrare ospiti e parenti

Taglio del nastro alla Casa di Riposo di Graglia per la casetta costruita con lo scopo di ospitare gli incontri tra ospiti e parenti. La struttura, riscaldata, è collegata all'interno della Rsa da una finestra, in modo da potersi vedere al caldo e in tutta sicurezza. L'iniziativa è stata portata avanti dal gruppo Alpini di Graglia con il capogruppo Guido Rocchi e il consigliere Guido Simonetti, che hanno collaborato con la Pro loco e il suo presidente Alessandro Peretto insieme agli Amici della Serra rappresentati da Marco Astrua: tutti insieme hanno diviso i costi dell'acquisto. Presente all'inaugurazione anche l'amministrazione comunale.