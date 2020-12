A Callabiana si illumina uno degli Alberi di Natale più alti del Biellese

Nonostante l'emergenza coronavirus, non si spegne l'entusiasmo degli abitanti di Callabiana. Nelle scorse settimane hanno allestito, in collaborazione con gli Amici dei Presepi di Callabiana, uno degli alberi più alti di tutta la provincia di Biella: alto più di 18 metri e, per l'occasione, addobbato di luci e colori natalizi per la felicità di tutti gli abitanti.