Vigili del Fuoco, nella mattinata del 30 dicembre la benedizione degli automezzi

Nella mattinata del 30 dicembre presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Biella ha avuto luogo la consueta benedizione dei mezzi di soccorso, da parte del Vescovo di Biella Mons. Roberto Farinella, alla presenza della Dott.ssa Franca Tancredi, Prefetto di Biella.

Tale evento non si è svolto il 4 dicembre u.s., in occasione della ricorrenza di Santa Barbara Patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a causa delle norme anti-contagio da covid-19. Ad accogliere il Prefetto ed il Vescovo erano presenti il Comandante ing. Mariano Guarnera e tutto il personale in servizio. Nel rispetto delle disposizioni anti-contagio da Covid-19, il Vescovo ed il Prefetto sono stati ricevuti all'ingresso del Comando e successivamente accompagnati presso il piazzale interno per la benedizione degli automezzi. Mons. Roberto Farinella nell'impartire la benedizione ha fatto proprie le parole del Santo Padre Francesco che nel giorno di Santa Barbara ha inviato la sua Benedizione Apostolica.

Successivamente gli illustri ospiti hanno visitato la sede del Comando. Il Prefetto, nel complimentarsi del duro lavoro che i vigili del fuoco espletano giornalmente e manifestando la sua grande vicinanza personale e professionale al Dipartimento ed al Corpo Nazionale, ha rivolto i migliori auguri di un buon anno 2021.

Il Vescovo ha augurato a tutto il personale ed alle loro famiglie gli auspici di buon anno, esortando a continuare nel grande impegno che i Vigili del Fuoco profondono nell'adempimento, non solo del loro servizio di soccorso ma anche per la disponibilità dimostrata, in ogni occasione, alla collettività, da cui spesso ritornano espressioni di gratitudine. Un sobrio brindisi unito ad un virtuale abbraccio augurale ha concluso l’evento.