Verso la conclusione lavori di sgombero della frana al Santuario d'Andorno, Touscoz: “Danni ingenti”

Siamo alle battute finali dei lavori di rimozione della frana che, lo scorso 3 ottobre, ha investito duramente il Santuario di San Giovanni d'Andorno. L'intervento, iniziato tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, ha permesso di sgomberare il mix di detriti e fango che aveva invaso e danneggiato alcune stanze del Santuario, come l'ala dei Pellegrini, utilizzata per l'esposizione di mostre nel periodo estivo.

“Ora, comincia a vedersi chiaramente la devastazione avvenuta in quella parte del Santuario – spiega il sindaco di Campiglia Cervo Maurizio Piatti – I lavori si avviano alla conclusione: verosimilmente si concluderanno nelle prime settimane di gennaio. Poi, la strada verrà chiusa per mettere in sicurezza la parete della montagna e il muro del Santuario che dovrà essere ricostruito”.

Da una prima stima spannometrica, l'entità del danno si avvicina ai 500mila euro. “In realtà – sottolinea il presidente della Fondazione Opera Pia Laicale San Giovanni Pier Luigi Touscoz – la stima andrà rivista e potrebbe salire ulteriormente. Parliamo di almeno 200mila euro in più perchè si è notato, al momento dello sgombero della frana, una serie di danni al muro di spina interno dei corridori che delimitano le camere e i bagni”.

In attesa di conoscere il responso definitivo, prosegue la raccolta fondi per coprire le necessità più urgenti e ridare vita alla struttura alberghiera e al complesso chiesa-rettoria. “Al momento abbiamo raccolto 30mila euro – annuncia Touscoz – Siamo riconoscenti a tutti i benefattori che hanno contribuito. Ora, stiamo aspettando di avere ulteriori riscontri da altre realtà: il danno, purtroppo, è notevole e ci vorranno anni per sistemare tutto”.