tuttiinsiemeconilcuore: reportage nei reparti Covid sulle donazioni ricevute per l'emergenza VIDEO

Questo video è un mini-reportage, un puzzle di fotogrammi per ricordarci che, per creare qualcosa di grande, il gesto di ciascuno è fondamentale e trova vero compimento unitamente alla solidarietà degli altri. Mostra, infatti, le attrezzature che l'ASLBI ha ricevuto in dono grazie alla generosità dei Biellesi nei mesi di pandemia ed entrate in uso nei reparti covid tra la prima e la seconda ondata.

"Nessuno è più felice di noi quando comunichiamo una bella notizia, quando vediamo i nostri pazienti che chiamiamo per nome lasciare il reparto. Noi “facciamo il tifo” per i nostri malati, ci affezioniamo, ne conosciamo le storie e condividiamo con loro un pezzo importantissimo della loro vita". Il video racconto inizia così, con le parole scritte da un medico dell'ospedale di Biella durante l'emergenza, a testimonianza della sua esperienza umana e professionale in reparto.

Il video, voluto dall'ASL BI, come riconoscimento alla comunità biellese, insiste sull'importanza delle tecnologie, ma non di meno mostra i volti, gli sguardi e i gesti dei propri professionisti impegnati in attività (le immagini sono state girate a novembre 2020 nei reparti Covid) e mette in luce l'importanza dell'attenzione alla persona nell'assistenza e nella cura, che è il fine ultimo di tutti coloro che scelgono di fare della sanità la propria vita e di viverla come missione.

Queste immagini hanno lo scopo di rendicontare a cittadini e donatori con immagini coinvolgenti e vere quanto è stato reso possibile grazie alla loro sensibilità, mostrando le attrezzature ricevute nei contesti in cui sono utilizzate ogni giorno. #tuttiinsiemeconilcuore perché è più bello donare insieme.