Scuola, Benna un fiore all'occhiello della nostra provincia

Si avvicina il tempo delle iscrizioni al prossimo anno scolastico, che dovranno essere effettuate tra il 4 e il 25 gennaio 2021, in modalità on line. Le scuole di Benna fanno parte dell'Istituto Comprensivo Cesare Pavese di Candelo Sandigliano.

Quest'anno a causa delle restrizioni dovute all'emergenza Covid non è possibile organizzare il tradizionale open day, giornata in cui le famiglie potevano visitare i singoli plessi ed incontrare i docenti, pertanto, anche le nostre scuole hanno preparato un video di presentazione delle strutture che è possibile visionare attraverso i link indicati sul sito https://iccandelo-sandigliano.edu.it nell'apposita sezione "iscrizioni".

I servizi parascolastici offerti dal Comune sono il pre scuola dalle 7,30 alle 8,30 e il post scuola dal termine delle lezioni sino alle 17,30 dal lunedì al venerdì per entrambi i plessi. Inoltre, per le classi terza, quarta e quinta attuali della primaria, il martedì e il venerdì, giorni in cui le lezioni finiscono rispettivamente alle 15 e alle 12,30, vengono organizzati dei laboratori gratuiti a copertura del normale orario quotidiano (le classi prima e seconda hanno il tempo pieno dal lunedì al venerdì, ndr).

Entrambe le scuole dispongono del servizio mensa. Intensa è la collaborazione tra Comune e Istituto Comprensivo, numerose infatti, sono le iniziative portate avanti da Amministrazione e scuole, come ad esempio il progetto di educazione civica ed ambientale che prevede uscite sul territorio, visite a realtà produttive, incontri con gli amministratori comunali, o come il progetto curato dalla Biblioteca Civica.

"Nonostante l'emergenza Covid, siamo riusciti, come negli anni precedenti, a riorganizzare i servizi e a farli partire tutti sin dal primo giorno di scuola e senza aumentare i costi per le famiglie - spiega il Sindaco Cristina Sitzia - le scuole sono tra le nostre priorità e continueremo sempre a dare il massimo per i nostri bambini". Nei mesi scorsi, sindaco, assessori e consiglieri si sono messi all'opera per ridipingere la recinzione della Scuola Primaria (i lavori verranno terminati appena le condizioni meteo lo permetteranno), ed hanno pitturato dei giochi sull'asfalto del cortile per le attività in esterno.

"Grazie ai contributi PON per gli enti locali in queste settimane sono state acquistate delle attrezzature utili ad entrambi i plessi, ad esempio per la Scuola Primaria abbiamo comprato tavoli e panchine per sfruttare al meglio il pezzo di giardino e poter fare delle lezioni all'aperto durante la bella stagione" - prosegue il primo cittadino". Attualmente la Scuola Primaria accoglie oltre una cinquantina di bambini mentre quella dell'Infanzia oltre una quarantina.

"Una decina di giorni fa abbiamo premiato i ragazzi che nell'anno scolastico passato hanno concluso con ottimi risultati il ciclo di studi della Primaria e della Secondaria di Primo Grado, mi ha fatto piacere vedere che gli studenti più grandi sono gli stessi che avevamo premiati tre anni prima a fine Primaria, a conferma che anche la nostra piccola scuola offre un percorso didattico di qualità" conclude Sitzia.