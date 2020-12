Rosazza diventa set cinematografico, sì alla convenzione con la Film Commission Torino Piemonte

Dopo Candelo, un altro comune biellese può accarezzare il sogno di diventare il set di una produzione cinematografica. Si tratta di Rosazza, il misterioso e magico borgo dell'alta Valle Cervo, già al centro di diversi documentari e programmi televisivi e utilizzato nel 2017 per le riprese della pellicola diretta da Louis Nero, The Broken Key, con attori del calibro di Rutger Hauer, Michael Madsen, Christopher Lambert e Franco Nero.

Il legame con la settima arte si è rinnovato nei giorni scorsi con la delibera portata in consiglio comunale dal sindaco Francesca Delmastro che ha dato il via al protocollo d'intesa tra il Comune e la Film Commission Torino Piemonte. Così facendo Rosazza rientrerà a pieno titolo tra le location che potranno essere selezionate a livello regionale dai produttori e registri cinetelevisivi.

Uno strumento di promozione territoriale che potrebbe dare vita a positive ricadute anche sotto il punto di vista economico per l'indotto locale. “Una bella notizia per chiudere un 2020 davvero terribile, tra emergenza coronavirus e alluvione – confida il sindaco Delmastro – Si tratta di un'ulteriore iniziativa che va a sommarsi a tutte quelle realizzate in questi 4 anni di amministrazione volte allo sviluppo e al rilancio turistico di Rosazza. Ringrazio l'assessore Barbara Greggio del comune di Biella che ci ha messo in contatto con questa realtà che può darci l'opportunità di far conoscere Rosazza anche al di fuori dei nostri confini attraendo produzioni cinematografiche e televisive all'interno del nostro borgo”.

Un regalo di fine anno per la cittadinanza, che avrà la possibilità di vedere molto presto i frutti di questo progetto. “Il nostro Comune – sottolinea il primo cittadino - è stato scelto per ospitare alcune scene di una produzione della Film Commissione di Torino. Un'ottima notizia che può contribuire a diffondere la nostra realtà anche sul grande schermo”.