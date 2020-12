Biella, chiude in via Italia il Bar Ferrua. I titolari: “Mancherà il rapporto con il cliente”

“Non mi è stato rinnovato il contratto d'affitto. Per questo motivo abbasseremo per l'ultima volta le saracinesche del nostro locale il 31 dicembre”. Non usa giri di parole Simona Zapparoli che, insieme alla figlia Margherita Clarizio, ha gestito negli ultimi sei anni il Bar Pasticceria Ferrua, locale storico di Via Italia (all'angolo con via San Filippo) e vero punto di riferimento per molti cittadini biellesi.

Una decisione sofferta, condizionata fortemente dall'emergenza coronavirus. “Non è stato facile questo 2020 – sottolinea Simona Zapparoli – Siamo rammaricati ma dopo 6 anni di attività non ci sono più le condizioni per andare avanti. Oltre a me e mia figlia, resteranno a casa altri sette ragazzi dello staff che ci hanno seguito in questa avventura”.

Tanti i ricordi da portare nel cuore, condivisi insieme alla propria clientela. “La più grande sfida? Riportare questo locale all'antica gloria di un tempo. I clienti ci hanno sempre apprezzato e si era creato un bel rapporto. Tutto questo ci mancherà ma la voglia di proseguire non è immutata”. All'orizzonte un nuovo locale? “Può essere – conclude Simona Zapparoli – Ora con calma ci guarderemo in giro e, in base alla situazione Covid, proveremo a ripartire con una nuova attività”.