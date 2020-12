Urban VPN: una delle migliori VPN gratis per PC

La maggior parte dei servizi VPN offre un client Windows, ma pochi sono davvero eccezionali.

Quasi tutti i provider in rete promettono velocità elevate e sicurezza durante la navigazione, ma solo alcuni garantiscono privacy. La popolarità di Windows lo rende un obiettivo primario per i criminali informatici. Sebbene Windows 10 sia significativamente più sicuro rispetto alle versioni precedenti, rimangono molti problemi di sicurezza. Anche se le sue funzionalità personalizzabili sembrano essere un grande vantaggio, ci chiediamo come questa "personalizzazione" di Windows possa compromettere la tua privacy. Pertanto, ti consigliamo di non utilizzare mai Windows senza l'ausilio di una delle migliori VPN free. Fortunatamente, ci sono alcune opzioni affidabili se è davvero una VPN gratis pc quello che stai cercando.

Velocità, un requisito fondamentale per una VPN gratuita

Se desideri una VPN veloce, dovresti provare a trovare un servizio VPN gratuito che abbia un server nel tuo paese e che non abbia limiti di velocità. Questo può essere difficile dato il numero limitato di server offerti dalla maggior parte delle VPN gratuite. Se poi prevedi di utilizzare la VPN per lo streaming, è importante avere un limite di dati elevato o idealmente nessun limite e buone velocità. Tuttavia, quando si tratta di streaming, i servizi VPN a pagamento sono generalmente più adatti a questo scopo, a causa delle loro velocità più elevate e dell'assenza di limiti di dati, ma anche tra quelli gratuiti è possibile avere le stesse prestazioni.

Perché scegliere una versione gratuita di VPN?

La versione gratuita di una VPN può non avere limiti di dati o velocità. Rispetto ad altre VPN a pagamento, questo è un grande vantaggio. L'assenza di un limite di dati è particolarmente rara tra i provider VPN gratuiti. Un altro vantaggio è che una VPN free funziona bene su tutti i tuoi dispositivi come Mac, Windows, Android, iOS, Linux e persino alcuni router. La Urban VPN ad esempio, su Windows usa OpenVPN® *. Questo protocollo garantisce la massima sicurezza e velocità e non è necessario registrarsi e fornire le proprie informazioni bancarie o utilizzare una garanzia di rimborso: questa VPN è completamente gratuita. Inoltre, il servizio è ottimizzato per alta velocità, larghezza di banda illimitata e connessione privata per nascondere il tuo IP.