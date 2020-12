Dal carbone al carboncino, ecco l'attività on-line del Museo del Territorio

Vista la chiusura prolungata, il Museo del Territorio Biellese e lo staff didattico di Ideazione Società Cooperativa propongono, per il 6 gennaio 2021, giorno dell’Epifania, un’attività on line che avrà come protagonista ciò che più spaventa i bambini di ogni età, il carbone, elemento associato, tra gli altri, alla figura della Befana.

Una scheda didattica darà la possibilità di approfondire la conoscenza dell’utilizzo del carbone nel tempo, dalla preistoria fino ai giorni nostri. L’attività pratica è stata immaginata prendendo spunto da alcune opere di Enrico Gaudino, realizzate con la tecnica a carboncino, custodite all’interno dei depositi del Museo, che faranno da opere guida per gli elaborati che prenderanno forma tra le mani dei partecipanti. Serviranno per l’attività fogli di carta ruvida e una matita a carboncino, oltre ad una buona dose di fantasia.

“La scelta dell’attività proposta”, dichiara l’Assessore alla Cultura, Massimiliano Gaggino, “nasce dalla volontà di formare e informare rispetto alle collezioni del Museo, anche quelle “nascoste” nei depositi, e di creare un momento di condivisione tra i membri della famiglia, essendo un laboratorio godibile anche da parte di un pubblico più adulto”.

I materiali utili e il tutorial, come di consueto, verranno caricati il giorno 5 gennaio sulla pagina Facebook Museo del Territorio Biellese e sul sito www.museo.comune.biella.it e saranno scaricabili fin dalla mattina.

INFO: Museo del Territorio Biellese, via Q. Sella 54/b, 015.2529345, museo@comune.biella.it, www.museo.comune.biella.it