Storia di Natale: trova un borsellino con bancomat e denaro contante e lo consegna ai Carabinieri

Una passeggiata, intorno alle 19 del 24 dicembre, in attesa della mezzanotte o della cena di Natale. Sicuramente prima di entrare nel coprifuoco delle 22. Una storia che regala un sorriso a queste festività, un pensiero a tempi decisamente migliori, nel segno dell'altruismo e della speranza. Un gesto, per certi versi, spontaneo ma che invece, al giorno d'oggi, non lo è affatto.

Un uomo di 69 anni trova, in piazza Quintino Sella a Cerrione, un portafogli contenente la carta bancomat e denaro contante per una somma di 150 euro. Senza esitazione, nei giorni a seguire, consegna il borsellino nelle mani dei Carabinieri.

Proprio grazie alla carta bancaria, i militari riescono a dare un nome alla proprietaria. La donna, anch'essa residente nello stesso comune della Valle Elvo, viene messa in contatto con l'uomo che aveva ritrovato il portafogli. Con enorme stupore e meraviglia la biellese torna così in possesso di quel borsellino che ormai non faceva più parte neanche nelle sue remote speranze.