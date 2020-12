Scuola in lutto per la scomparsa del "bidello" Cosimo Geusa

Scuola biellese in lutto per la scomparsa di Cosimo Geusa. Aveva 78 anni e una vita trascorsa tra ragazzi e insegnanti. Una lacrima è sicuramente scesa sul viso di tanti ex studenti che hanno frequentato l'istituto per Geometri (ex Vaglio Rubens) e il Liceo Scientifico. "Tante pagine" della scuola biellese sono passate dalle "sue aule", dai "suoi corridoi", dai suoi consigli.

Con tristezza ricordiamo Cosimo Geusa, con il camice nero da bidello, essere utile a qualsiasi richiesta venisse fatta. Cosimo lascia la moglie Giovanna, i figli Marcello e Giulio con la rispettiva famiglia. Il Santo Rosario sarà celebrato nella chiesa parrocchiale del Villaggio Lamarmora, mercoledì 30 dicembre alle 18. Sempre nella stessa chiesa i funerali avranno luogo giovedì 31 dicembre alle 14,30.

E' possibile rendere visita a Cosimo Geusa nella Casa Funeraria Defabianis, sita a Biella in via Santa Maria di Campagnate (di fronte al Cimitero urbano) nei seguenti orari: dalle 8,30 alle 12 e dalle 14 alle 17.