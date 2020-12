Neve, auto sui binari della ferrovia "salvata" da uno spazzaneve

Alle 6 di ieri mattina, lunedì 28 dicembre, una Ford Fiesta è rimasta bloccata, causa neve, sui binari del passaggio a livello della ferrovia che passa da Valdengo. L'automobilista, una donna di 55 anni residente in un paesino della prima collina di Biella, ha celermente contattato la sua assistenza stradale, la quale ha allertato le forze dell'ordine e la Polfer di Torino per bloccare eventuali treni in transito, in quei momenti.

In effetti il Regionale delle 6,02 diretto a Novara e in partenza da Biella San Paolo, è stato fermato in attesa dell'arrivo del carro attrezzi per spostare dai binari la Ford Fiesta. Successivamente l'auto è stata poi rimossa da uno spazzaneve in transito che l'ha trainata oltre il passaggio a livello. Il traffico ferroviario ha così potuto riprendere in piena normalità.