Covid - Bar aperto con 9 clienti: scattano le sanzioni e la chiusura per 5 giorni del locale

Nella prima mattinata odierna, i Carabinieri della stazione di Netro, impegnati nel controllo del territorio, hanno proceduto alla verifica di un bar nelle vicinanze del paese della Valle Elvo, poiché venivano sorprese all'esterno quattro persone intente a consumare ed omettendo di mantenere il dovuto distanziamento.

Entrando all'interno dell'esercizio i militari hanno sorpreso ulteriori cinque persone, tutte intente a gustare la propria consumazione, sotto gli occhi della stessa proprietaria, senza alcun distanziamento ed in barba a tutte le norme per la prevenzione della diffusione del contagio del Covid.

I Carabinieri non hanno avuto altra scelta che sanzionare ognuno dei nove avventori con una multa da 400 euro. Inoltre, per la proprietaria, oltre alla sanzione sempre di 400 euro, è scattata la chiusura dell'esercizio per 5 giorni con relativa segnalazione alla Prefettura di Biella. Non le sarà quindi consentito neanche sostenere l'attività di asporto.