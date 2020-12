Biella - Trovato in casa dalla mamma il corpo senza vita del figlio di 33 anni

E' stato trovato senza vita Luca Maffeo di 33 anni abitante in via per Pollone a Biella. La tragica scoperta è stata fatta dalla madre che si è recata nella casa del figlio, nel tardo pomeriggio di martedì 29 dicembre. Immediatamente allertato il 118 e la Squadra volante della Polizia ma purtroppo per il giovane biellese non c'era più nulla da fare.

Intorno alle 18 è giunto all'indirizzo il magistrato Sarah Cacciaguerra e nel contempo anche il medico legale con gli uomini della Squadra mobile. Dai primi accertamenti la morte sarebbe sopraggiunta nella serata o notte passata. Ipotesi che confermerebbe le luci interne ancora accese nell'abitazione.

Al momento attuale difficile dire con esattezza le cause. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti ma dagli inquirenti non ci sarebbe nulla che lasci presagire ad un reato. Probabile a questo punto che lo stesso sostituto procuratore disponga l'autopsia che stabilirà l'esatta causa del decesso.