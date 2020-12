Automobilista finisce contro un muro di cinta danneggiandolo e si allontana dimenticandosi la targa

Perde il controllo del mezzo, va a sbattere contro il muro di cinta di un’abitazione di Pray e si allontana senza accorgersi di aver lasciato a terra il paraurti.

Autore dell’episodio un maldestro automobilista già individuato dai Carabinieri di Coggiola, che dovrà recarsi in caserma per spiegare in maniera convincente la dinamica del fatto e recuperare il pezzo mancante dell’auto, compresa la targa anteriore.

Al proprietario della casa i militari che stanno svolgendo gli accertamenti hanno chiesto di quantificare il danno causato.