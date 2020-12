Video e testimonianze sulla Valle Cervo, la Casa Museo si racconta sul web

La Casa Museo dell'Alta Valle del Cervo, nonostante l'emergenza sanitaria, è riuscita a mantenere vivo in questi mesi il rapporto con il proprio affezionato pubblico anche attraverso i canali social. In particolare, a partire dai mesi del primo lockdown, sono stati realizzati e pubblicati brevi video in cui collaboratori e volontari della Casa Museo hanno letto dei passi tratti da scritti più o meno noti sulla storia e alcune curiosità rigardanti l'Alta Valle, poi culminati con l'iniziativa del "foliage virtuale", realizzato in collaborazione con la guida naturalistica Maria Laura Delpiano.

In questi giorni, tutto questo materiale è stato pubblicato sul canale youtube della Casa Museo Casa Museo Alta Valle Cervo - YouTube. “Un modo per non disperdere e sistematizzare questi interventi e invitare chi già conosce la nostra realtà o chi abbia voglia di scoprire luoghi e storie nuove a visitare la pagina e ascoltare questo repertorio storico di facile fruizione – spiega la presidente Daniela Casale - Invitiamo ad andare a curiosare e sostenere l'iniziativa. Inoltre per chi ancora non li conoscesse diamo notizia della presenza di un sito istituzionale, una pagina Facebook ed una su Instagram facilmente rintracciabili digitando Casa Museo Alta Valle del Cervo”.