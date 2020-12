Cavaglià, il sindaco Brizi scrive: "Auguro a tutti di vedere con ottimismo il nuovo anno"

"Cari Cavagliesi, abbiamo appena trascorso il Natale, ed ci apprestiamo a chiudere gli ultimi giorni dell’anno, in modo alquanto particolare. Abbiamo potuto constatare, però, che in questi momenti le persone nel nostro Paese, oltre a rispettare le dovute precauzioni, sono solitamente state solidali ed hanno contribuito ad alleviare la criticità del momento".

Con queste parole pubblicate sulla pagina Facebook del Comune, il sindaco di Cavaglià, Mosé Brizi, ha iniziato il suo discorso di augurio ai suoi concittadini per le festività natalizie.

Il primo cittadino ha poi ricordata che, in questo 2020 caratterizzato dall'emergenza sanitaria, a Cavaglià si sono viste persone determinate ed ambiziose nel prestare aiuto a chi è stato meno fortunato e a chi, comunque, ha bisogno di attenzioni. "Probabilmente questo è dovuto al fatto che viviamo in un Paese, - ha spiegato Brizi - dove, dato il numero degli abitanti, ci si conosce quasi totalmente, ed in queste situazioni è una fortuna da non sottovalutare. Ringrazio tutti coloro, che durante questi mesi hanno avuto questa meravigliosa forza, tale da renderli felici del compito che hanno svolto quotidianamente".

“Non esiste felicità senza coraggio né virtù senza lotta” scriveva Rousseau, e ricorda il sindaco Brizi: "Siamo tutti palesemente del parere che avremmo volentieri fatto a meno di questa situazione. Il male e il bene fanno da sempre parte della nostra esistenza, così come vita e morte, la quale genera immensa sofferenza. L’umanità non si è mai arresa ed ha sempre progredito, conquistandosi innovazioni tecniche e scientifiche, facendo passi enormi nella scoperta di cure per il benessere della nostra specie. Ogni lotta, purtroppo, ha un prezzo da pagare, ma la vita vince sempre".

Mosè Brizi ha concluso il suo discorso con gli auguri per il 2021: "Auguro a tutti molta salute e benessere, auguro a tutti di vedere con ottimismo il nuovo anno, ed auguro a tutti di avere una grande forza per superare ogni difficoltà".