Borriana, la sala del consiglio comunale intitolata a Falcone e Borsellino

La sala del consiglio comunale di Borriana sarà intitolata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, giudici che hanno pagato con la vita la lotta alla mafia.

L'ufficializzazione oggi, martedì 29 dicembre, durante il consiglio comunale convocato per le 17, che esaminerà anche la proposta del sindaco di aderire all'associazione "Avviso pubblico. Enti locali e Regione per la formazione civile contro le mafie".

Questi gli altri punti all'ordine del giorno dell'assemblea. Approvazione dei verbali della seduta dello scorso 28 luglio. Ratifica delle del 16 novembre e 2 dicembre con cui la giunta comunale ha disposto due variazioni al bilancio di previsione 2020/2022. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Verifica della delle arre destinare a residenza, attività produttive e terziarie, e da cedere in proprietà oppure in diritto di superficie. Determinazione dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali per il 2021.

In materie di tasse, il consiglio è chiamato a confermare l'addizionale comunale IRPEF e le aliquote dell’Imposta Municipale Unica per il 2021; a validare il piano economico finanziario della tassa rifiuti riferito al 2020, ed a rinviare l'approvazione di piano e tariffe T.A.R.I. 2021.

Concludono il programma dei lavori la presa d’atto dello scioglimento della convenzione relativa alla gestione associata dei servizi finanziario, tributi, personale e amministrativo con il Comune di Zimone, l'esame ed approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, l'approvazione ed aggiornamento del Documento Unico di Programmazione riferito allo stesso triennio.