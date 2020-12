Vuoi fare servizio civile in biblioteca o all'asilo nido? A Vigliano si cercano due figure

Vuoi fare l'esperienza del servizio civile a Vigliano Biellese? Fino alle 14 di lunedì 8 febbraio 2021 è possibile candidarsi per due posti a Vigliano Biellese, uno presso la Biblioteca Comunale e l'altro presso l'asilo nido.In biblioteca, nell'ambito del Programma Favole al telefono: storie che aiutano a crescere. Progetto "Educamondo". Tema: Animazione culturale verso i giovani Nell'asilo nido, nell'ambito del Programma Generazioni a confronto. Progetto "Livingston: liberi di apprendere". Tema: Animazione verso minori.

Come presentare la propria candidatura? Per partecipare occorre essere in possesso di SPID ed accedere alla piattaforma on line dedicata. Se non hai lo SPID, attivalo subito (link a fondo pagina) Se hai bisogno di aiuto, puoi telefonare in Comune allo 015512041 o mandare una email a protocollo@vigliano.info per segnalare il tuo interesse e/o essere aiutato nella compilazione!

Qualche informazione in breve: età tra i 18 e i 28 anni; durata del servizio in 12 mesi; orario di servizio non inferiore alle 25 ore settimanali con assegno di 439,50 euro mensili la data di avvio in servizio dei volontari è diversa per ciascun progetto; indicativamente la partenza è prevista per il mese di marzo, ma sarà definita non appena possibile tenuto conto di alcune variabili (termine procedure di selezione, compilazione e l’esame delle graduatorie, esigenze specifiche del progetto) e sarà pubblicata sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Per maggiori informazioni e per leggere il bando integrale, si può visionare il sito web del Comune.