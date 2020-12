Dopo la neve, arriva il freddo e il gelo sulle strade del Biellese: attenzione alla guida

Foto della via Milano, a Chiavazza, di ieri

Dopo la neve, arriva il freddo pungente. Questa mattina il Biellese si è risvegliato con temperature rigide e gelo in alcuni punti delle principali arterie della provincia: il termometro, infatti, segnava questa mattina alcuni gradi sotto lo zero.

Si consiglia, quindi, di prestare la massima attenzione alla guida dal momento che il manto stradale potrebbe essere scivoloso per le auto in transito. Simili comportamenti responsabili vanno tenuti anche per chi è costretto a muoversi a piedi sui marciapiedi o nelle vie cittadine.