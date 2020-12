Coronavirus, positivi in picchiata e salgono a 20 i comuni Covid free: ecco la mappa dei contagi nel Biellese

Continuano a prevalere le tonalità chiare tendenti al verde. Lo si vede chiaramente dalla mappa interattiva della Regione Piemonte che mostra in tempo reale l'andamento dell'epidemia da coronavirus sul nostro territorio.

A distanza di una settimana, si conferma il trend in discesa in buona parte dei comuni della provincia, soprattutto nei grandi centri abitati: ad esempio Biella passa dai 184 di sette giorni fa ai 151 casi attuali, così come Candelo (da 22 a 15), Cavaglià (da 28 a 14) Gaglianico (da 9 a 6), Occhieppo Inferiore (da 12 a 7), Ponderano (da 9 a 8), Valdilana (da 41 a 38) e Vigliano Biellese (da 24 a 22). Una crescita leggera si registra, invece, in altri comuni come Andorno Micca (15), Cerrione (8), Cossato (42), Portula (10) e Tavigliano (13).

Aumentano anche le realtà comunali libere dalla presenza del Covid-19: la scorsa settimana erano 14, ora 20. A Campiglia Cervo, Curino, Gifflenga, Graglia, Massazza, Piedicavallo, Rosazza, Torrazzo, Vallanzengo e Villanova Biellese si uniscono Callabiana, Miagliano, Piatto, Sagliano Micca, Sostegno e Zumaglia. Infine, si portano a 61 i comuni che restano sotto i 10 casi.

I dati arrivano dall’Unità di crisi Covid della Regione Piemonte e sono aggiornati alle 18.30 di ieri, 28 dicembre.