Ristorante La Pace, Cenone di Capodanno e pranzo del 1° gennaio da gustare a casa propria

La fine dell'anno è vicina e, nonostante le restrizioni, il ristorante pizzeria La Pace continua a stare vicino ai suoi clienti. In occasione del Capodanno imminente, lo storico locale di via Garibaldi a Biella ha infatti preparato due imperdibili menù tutti da scoprire e da gustare nella comodità di casa propria e senza rinunciare al buon gusto della tradizione della cucina italiana, sia per la Cena di San Silvestro che per il pranzo del 1° gennaio.

Il menù di carne, al costo di 30 euro, prevede come antipasti vitello tonnato e carpaccio di Fassone con pomodorini, rucola e scaglie di Parmigiano; come primo piatto agnolotti freschi al sugo d'Arrosto; come secondo un arrosto di Vitello al forno accompagnato da patate e piselli.

Il menù di pesce, il cui prezzo è di 40 euro, comprende invece un'insalata di mare mista e gamberoni in salsa rosa come antipasti; una calamarata alla Pescatora come prima portata; frittura di calamari e grigliata di gamberone, calamaro e pesce spada come secondo.

Ogni opzione comprende anche il buon pane di produzione del ristorante, un'immancabile porzione di zampone e lenticchie e una porzione di tronchetto al pistacchio con copertura di cioccolato. Ogni due menù, invece, una bottiglia di Moscato è in omaggio.

La consegna a domicilio è gratuita per i residenti nella città di Biella e prevede un supplemento per chi abita fuori comune. Il ritiro in sede, invece, è attivo il 31 dicembre dalle 18 e il 1° gennaio dalle 11,30.

La Pace vi aspetta in via Garibaldi 6 a Biella. Per info e prenotazioni telefonare ai numeri 015/21930 - 339/1998307 - 342/1400422.