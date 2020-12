Borgo Vercelli - Addio a Stefano Sellan, morto a soli 20 anni

Lutto a Borgo Vercelli per la morte, a soli 20 anni, di Stefano Sellan. Il giovane, che da tempo combatteva contro una malattia che non gli ha dato scampo, è spirato il giorno di Natale all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, dove era stato ricoverato per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Lascia i genitori e un grande vuoto nel suo paese.Era un ragazzo benvoluto e conosciuto nella piccola comunità e aveva parecchi amici anche a Vercelli dove aveva frequentato le scuole superiori. Nel pomeriggio di lunedì, alle 15, in chiesa parrocchiale a Borgo Vercelli, si terrà il funerale.