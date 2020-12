Incidente stradale a Santo Stefano: professionista nei guai per guida in stato di ebbrezza

In seguito agli accertamenti della Polizia stradale, un professionista di oltre 50 anni, residente a Borgomanero, è risultato positivo all'accertamento del tasso alcolemico a seguito di incidente stradale.

Lo scontro è avvenuto nella giornata di Santo Stefano a Pratrivero (Valdilana) sulla strada provinciale che conduce a Ponzone. La Mercedes del 56enne si è scontrata con una Opel con a bordo marito e moglie, entrambi commercianti. Questi ultimi hanno riportato lievi ferite.

Gli agenti della Polstrada, dopo aver rilevato l'incidente, hanno proseguito con il controllo dell'alcol. Il professionista è risultato positivo e per questo all'uomo gli è stata ritirata la patente di guida e sequestra l'auto per guida in stato di ebbrezza.