Babbo Natale visita a distanza e in sicurezza le scuole di Valle San Nicolao

Nei giorni scorsi il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ha organizzato la visita "a distanza" di un simpatico Babbo Natale che si è recato nello spazio esterno delle due scuola del paese, dove, ad accoglierlo, dal balcone o dietro i vetri, c'erano tutti i bambini.

“Durante la visita agli alunni, la nostra associazione ha anche consegnato alle insegnanti dei due plessi, ripetendo una tradizione ormai consolidata da molti anni, un regalo natalizio: un buono acquisto di materiale didattico da utilizzare per lo svolgimento delle attività scolastiche durante il prossimo anno – spiega il presidente del gruppo Fabrizio Sartore - Tutto questo con l'augurio che davvero il 2021 possa segnare un ritorno alla normalità e offrire molte occasioni di serenità alla scuola, ai bambini, alle famiglie, a tutto il personale e, in generale a tutte le persone. Si vuole anche cogliere l'occasione per ringraziare davvero di cuore tutti i volontari che in questo periodo difficile, hanno continuato a svolgere importanti servizi, senza interrompere mai l'impegno e il sostegno alle situazioni di bisogno, senza mai far mancare la presenza della nostra associazione nei momenti di necessità e per le esigenze della popolazione".

"Grazie per aver continuato con i trasporti, con gli accompagnamenti, con le consegne dei pasti, con il servizio sullo scuolabus, con i sostegni economici alle famiglie in difficoltà - conclude - Grazie a tutti i volontari, alla loro umanità e disponibilità. Per sperare di superare questa situazione difficile e tornare ad aver fiducia nel futuro, il ruolo e l'impegno del volontariato è stato indispensabile e lo sarà ancora per superare le molte difficoltà, economiche, sociali e relazionali, che la pandemia si porterà dietro. Grazie quindi a chi ha tenuto duro e continua a garantire il proprio impegno in maniera volontaria, gratuita e solidale. La luce in fondo al tunnel inizia da questi esempi”.