Lessona, il Comune fa un regalo speciale a tutti i neogenitori

“È il quinto anno consecutivo di Benvenuto bebè: un progetto comunale con l’obiettivo di accogliere a braccia aperte i nostri neonati”. A parlare è il sindaco di Lessona, Chiara Comoglio, che sottolinea come, anche in un anno difficile come quello che stiamo vivendo, l’amministrazione comunale non abbia voluto rinunciare a donare una cifra simbolica ai neogenitori residenti a Lessona.

“Purtroppo quest’anno, proprio nel rispetto delle misure anti contagio, non abbiamo avuto modo di organizzare la festa di benvenuto in presenza ma, nonostante questo, abbiamo deciso di invitare famiglia per famiglia in comune” ha concluso il sindaco.