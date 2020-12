Peugeot sempre più elettrica, con la 2008 un suv elettrico dalla personalità elettrizzante VIDEO

La gamma dei veicoli elettrici Peugeot continua ad aumentare con la nuova e- 2008, che si presenta come city-car ultra compatta a cinque posti, definito EX-TRAORDINARY SUV.

Con un design innovativo e rispetto per l’ambiente, Peugeot 2008 è un’auto dotata di tecnologia all’avanguardia, che vanta un vero piacere di giuda ad emissioni 0. I nuovi incentivi previsti dalla finanziaria rendono ancora più interessante l’acquisto di un veicolo elettrico e, con Peugeot, è possibile approfittare anche di una riduzione fino al 30% dei costi di manutenzione rispetto ai classici veicoli a benzina/diesel.

È inoltre possibile abbinare l’incentivo di conversione all’eco-bonus tramite la rottamazione di un’auto vecchia e l’acquisto di un’auto nuova. L’era di una mobilità senza problemi inizia grazie alla batteria della nuova Peugeot 2008, capace di caricarsi fino all’80% in soli 30 minuti. Attraverso un’ampia scelta di soluzioni, ricaricare non è più un problema, anzi è comodo; è possibile ricaricare in ambito domestico, sul luogo di lavoro o nelle stazioni pubbliche, grazie al continuo incremento dei punti di ricarica. Dal carattere deciso e sportivo, Peugeot 2008 permette di scoprire una nuova dimensione della e-mobility, grazie all’autonomia di 340 chilometri.

La guida è fluida, senza rumore e con una prestazione brillante grazie alla coppia del motore elettrico disponibile in tre modalità di erogazione della potenza: eco, normal e sport. Il piacere di guida aumenta ulteriormente grazie al volante compatto e al touch screen da dieci pollici, oltre al quadro strumenti digitale 3D totalmente configurabile. Il nuovo Peugeot e-cockpit3D offre un piacere di guida inedito. Tutte le informazioni utili sono accessibili dal touch screen. Inoltre, le informazioni principali relative alla guida elettrica sono proiettate tramite ologramma sul quadro strumenti digitale 3D. Il motore, da 100 KW (136 cavalli), è dotato di una batteria da 50 KW ben posizionata al fine di preservare lo spazio a bordo e il volume del vano portabagagli, che rimangono invariati rispetto alla versione termica. Emissione co2 0 percorrenza dichiarata 340 km batteria 50 kw ciclo extraurbano.

Per info o prove: Centro auto S.R.L - Concessionario Peugeot Cossato (BI)

Telefono: 393.9571787.