Cosa è e come funziona la sigaretta elettronica

Da sempre l’uomo ricerca delle modalità per rendere meno dannoso il fumo della sigaretta: nel 2012, una grandissima novità, frutto della ricerca e della sperimentazione, è stata la sigaretta elettronica, che consente di svapare (ovvero di inalare un aereosol di sostanze liquide con o senza nicotina) riducendo i rischi della sigaretta classica.

La sigaretta elettronica nasce come una soluzione alternativa rispetto alla sigaretta, e si propone di diminuire i rischi di quest’ultima, con una soluzione che permette (se si vuole) di assumere comunque nicotina o di mantenere la gestualità del rito, ma abbattendo la quantità di prodotti dannosi (come il monossido di carbonio) che sono correlati al fumo di sigaretta. Una sigaretta elettronica è quindi utile, ad esempio, per coloro che stanno cercando di smettere di fumare, o anche per chi non vuole smettere ma vuole ridurre l’impatto delle sigarette sulla salute. Tuttavia, per le sue caratteristiche, la sigaretta elettronica è comunque vietata ai minorenni.

Ma che cosa è una sigaretta elettronica, e come funziona? Andiamo alla scoperta di questo prodotto che ha rivoluzionato il mondo del tabacco.

Cosa è la sigaretta elettronica

Le sigarette elettroniche sono una delle grandi novità degli ultimi anni che ormai son entrate a far parte a pieno regime della quotidianità degli italiani, come abbiamo visto.

Questi modi nuovi per assumere nicotina, cercando di limitare i danni del fumo classico, sono una soluzione che sempre più persone hanno scelto, per smettere di usare le sigarette classifiche o anche semplicemente per mantenere il vizio della nicotina ma con un minore impatto sulla salute.

La sigaretta elettronica o e-cig è un dispositivo che consente di vaporizzare, per mezzo di alcune funzioni, un liquido aromatico (che può avere diversi sapori e che può contenere o no nicotina, ed in diverse quantità). Lo svapo è il risultato di questa operazione: si cerca, quindi, di mantenere la gestualità tipica della sigaretta, ma anche di limitare i danni dell’uso di quest’ultima. Con la sigaretta elettronica, è lo svapatore che sceglie se assumere nicotina, ed in quale quantità.

La sigaretta elettronica viene inventata da un farmacista cinese che, nel 2003, brevettò la sua invenzione e da subito la sigaretta elettronica ebbe un granissimo seguito in tutto il mondo, anche in Europa dal 2010, perfezionandosi sempre di più.

Il funzionamento della sigaretta elettronica è di base molto semplice. Questo dispositivo è dotato di una batteria, che fornisce energia e che riscalda una resistenza (detta anche coil). L’atomizzatore, che racchiude la resistenza, è dotato anche di un’anima di cotone che si impregna del liquido (c.d. e-liquid) il quale viene vaporizzato e viene poi aspirato. Il vapore in questione è l’essenza dello svapo, in sostanza.

Una sigaretta elettronica è quindi, più nel dettaglio, formata da:

un boccaglio, dove si appoggiano le labbra e si aspira il vapore; può avere diverse forme.

Un tank, o serbatoio, che racchiude il liquido e che può avere diverse capacità; in genere è in acciaio, o vetro o policarbonato.

Una resistenza.

Una base, che collega serbatoio e batteria.

La batteria, che fornisce l’energia per funzionare e che può avere diversa potenza.

Dove acquistare la sigaretta elettronica

Negli ultimi anni il regime di tassazione esasperato da parte dello Stato ha disincentivato l’apertura di nuovi negozi per vendere le e-cig, ma oggi come oggi è comunque trovare ovunque, sul territorio nazionale, negozi fisici dove acquistare la sigaretta elettronica, ma è possibile farlo comodamente anche online su siti specializzati.

Di sicuro, soprattutto quando si parla di acquistare una sigaretta elettronica, è bene cercare di far sempre riferimento alla qualità. Non c’è bisogno di andare ad acquistare le e-cig su negozi che le vendono a pochi euro, mentre è indicato acquistare presso e-commerce specializzati nella vendita di sigarette elettroniche dove comunque è possibile trovare e-cig davvero per tutte le tasche (molti kit di partenza, con una sigaretta elettronica anche buona e resistente, sono sui 20-25 euro per un acquisto iniziale).