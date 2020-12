Vaccino covid, i dettagli della campagna

Nella giornata di ieri, 27 dicembre, è iniziata ufficialmente la campagna vaccinale contro il Covid-19. Con la somministrazione delle prime dosi del vaccino Pfizer-BioNTech, si intravede finalmente la luce in fondo al tunnel. La campagna vaccinale, però, durerà almeno 12 mesi, durante i quali si cercherà di vaccinare il 70% della popolazione, ovvero circa 40 milioni di italiani. Per riuscire nell’impresa l’Italia, almeno sulla carta, ha un piano ben preciso.

Le prime 9750 dosi di vaccino Pfizer-BioNTech sono state somministrate agli operatori sanitari, agli ospiti e dipendenti delle RSA e agli ultra ottantenni, categorie che, siccome considerate più a rischio, si continueranno a vaccinare almeno fino alla fine di febbraio 2021. Per fare questo, verranno utilizzate 8 milioni di dosi della Pfizer-BioNTech e 1 milione e 346mila dosi della casa farmaceutica Moderna (vaccino per il quale manca ancora l’approvazione ufficiale).

In primavera, da marzo a maggio, come indicato nel piano strategico redatto dal Ministero della Salute, sarà il turno del personale scolastico, delle forze dell'ordine e, più in generale, delle persone di età compresa tra i sessanta e gli ottant’anni. Le persone sotto i sessanta, i giovani e i bambini saranno gli ultimi della lista. In totale tra primavera ed estate (si conta di terminare in agosto) saranno opzionate, e verosimilmente utilizzate, 193 milioni e 200mila dosi. La profilassi anti-covid, su base volontaria e completamente gratuita, sarà distribuita nei 300 punti di somministrazione ubicati nelle diverse regioni del nostro paese.