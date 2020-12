Serd di Biella si sposta, nel 2021 andrà nell’ex macello di via Ivrea. L’annuncio della Lega

“Il 2021 dovrebbe essere l'anno dello spostamento del Serd di Biella”. Ad annunciarlo, nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno della Lega, il consigliere regionale Michele Mosca.

“L’assessore alla Sanità Icardi ha stanziato la somma per l’intervento di ristrutturazione e spostamento del Serd da via Delleani alla sede che abbiamo individuato, cioè l’ex macello comunale di via Ivrea – spiega l’esponente del Carroccio - Stiamo risolvendo alcuni aspetti burocratici dal momento che l’edificio dell’ex macello è di proprietà della Regione ma in capo al settore Patrimonio. Ma nonostante questo, i fondi sono confermati, così come la volontà politica di Comune, Regione e ASL. Sono altresì fiducioso che il 2021 sia l’anno per dar corso alla progettazione”.

Sul tema dei trasporti, invece, si aggiunge un’altra novità che riguarda, invece, la variante di Mottalciata, che punta a velocizzare i collegamenti tra molti comuni biellesi e il casello autostradale di Carisio. “Ho un accordo – sottolinea Mosca – con l’assessore Gabusi: nel nuovo anno la Regione provvederà all’erogazione dei fondi per la progettazione. Anche qui ho fiducia che si possa avviare tutto l’iter”.

Infine, novità anche sul fronte degli eventi sportivi che si svolgeranno a Biella. “Si tratta di quattro challenger Atp di tennis – afferma il consigliere regionale – Si tratta di un’importante occasione per il Biellese, specialmente per le ricadute economiche sul territorio. Ricordo, infatti, che dall’anno prossimo si svolgeranno a Torino le finali Atp e questo avvenimento può essere un’opportunità per far conoscere la nostra zona e alimentare il turismo”.