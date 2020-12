Con La Lira il menù di capodanno arriverà direttamente a casa

Quest’anno, in occasione del capodanno, il ristorante La Lira di via Repubblica 55 a Biella, ha pensato ad un menù speciale da gustare per l’ultimo o il primo giorno dell’anno. Sarà disponibile sia da asporto che con il servizio delivery, consegnato direttamente a casa. Il ristorante ha scelto di realizzare, per l’occasione, un menù che concilierà la tradizione dei gusti biellesi e piemontesi con l'innovazione dello Chef Pietro Calcagno, proprio in stile La Lira.

Giovedì 31 e venerdì 1 gennaio infatti, sarà disponibile il menù “Veglione di Capodanno”, con la possibilità di scelta del secondo piatto, di carne o di pesce.

Inoltre, per un’ampia scelta, La Lira ha deciso di realizzare un’altra offerta che possa far conoscere e gustare tutti i piatti della nuova carta di dicembre: 2 portate (a scelta tra antipasto, primo e secondo) con dessert, a scelta dalla carta, ad € 29. 3 portate (antipasto, primo e secondo) con dessert, a scelta dalla carta, ad € 36.

È possibile scegliere i piatti in carta direttamente sul sito (clicca qui).

Con l’augurio di un nuovo anno pieno di cambiamenti positivi e serenità, il ristorante La Lira vi aspetta per concludere l’anno con il migliore dei festeggiamenti: gusto e tradizione.

Per info e prenotazioni: Tel. 015 2520788 - https://www.ristorantelalira.com/