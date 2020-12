Novipiù JB Monferrato-Edilnol Pallacanestro Biella, il prepartita

Oggi alle ore 18, Edilnol Pallacanestro Biella torna in campo per la nona giornata di campionato di Serie A2 Old Wild West, sul campo della Novipiù JB Monferrato. Dopo la prima giornata di Supercoppa, vinta dai rossoblu tra le mura amiche del Biella Forum, le due compagini si ritrovano sul campo per la seconda volta in questa stagione sportiva in un derby piemontese che saprà regalare emozioni.