Il secondo tempo costa caro all'Edilnol, la JB si impone 82-65

Il 2020 di Edilnol Pallacanestro Biella si conclude al PalaFerraris di Casale nel derby contro la JB Monferrato, una gara che ha sempre un sapore speciale, anche in un periodo come questo dove i palazzetti non possono essere colorati dalla passione e dal calore del pubblico.

PRIMO QUARTO - Si comincia con Laganà, Miaschi, Lugic, Hawkins e Wojciechowski. Sono di Casale i primi due punti della gara con Redivo, l’Edilnol risponde con Lazar Lugic (2-2). Nei primi minuti di match la JB si affida al talento offensivo dell’argentino Redivo, Biella resta a contatto con i canestri di Miaschi e Hawkins, con quest’ultimo che viene subito limitato dai falli, al suo posto Simone Barbante. La gara prosegue sul filo dell’equilibrio, anche se la JB mantiene il vantaggio (16-12 al 7’). Un 2+1 di capitan Laganà riporta sotto di un possesso l’Edilnol e nel finale di quarto c’è spazio per il canestro di Niccolò Moretti. Dopo 10 minuti di gioco il parziale al PalaFerraris è 22-17 per la JB.

SECONDO QUARTO - Coach Squarcina si affida a Laganà, Moretti, Pollone, Hawkins e Barbante per iniziare la seconda frazione. Hawkins realizza i primi punti del quarto per i biellesi, seguito da una tripla di Pollone per la parità a quota 22. L’Edilnol trova il vantaggio con una conclusione pesante di Bertetti: timeout per la JB. Al ritorno in campo Pollone sigla il +5, ma una tripla di Tomasini interrompe il parziale di 10-0 (25-27 al 13’). Nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento, con Biella che mantiene un possesso pieno di vantaggio a metà frazione (29-32). Un canestro di Redivo convince coach Squarcina a chiamare timeout (33-34 al 18’). Wojciechowski e Thompson si scambiano canestri dalla lunga distanza, una sfida che continua a essere equilibrata, ma all’intervallo è l’Edilnol a guidare sul 38-41.

TERZO QUARTO - Al rientro dall’intervallo lungo Biella riparte con il quintetto che ha iniziato la contesa. La JB parte in quarta con i canestri di Thompson e Camara che portano i rossoblù di casa in vantaggio (43-41). Biella risponde con Lugic, ma la JB allunga con un canestro pesante dell’ex di turno Daniel Donzelli (49-43) e una schiacciata di Thompson per il +8 monferrino, timeout per coach Squarcina. Lugic con un altro canestro e Wojciechowski dalla lunetta tengono a contatto l’Edilnol, seguiti da un canestro di Bertetti per il timeout chiamato da coach Ferrari (51-49 al 25’). Redivo con due canestri ricrea un solco di sei punti, che diventano otto con un canestro di Tomasini (59-51). Ancora Redivo per il +10, timeout Edilnol. Un quarto complicato per i lanieri che chiudono sul -9, 63-54.

ULTIMO QUARTO - Laganà, Moretti, Miaschi, Hawkins e Barbante iniziano l’ultimo quarto. I ragazzi di coach Squarcina provano a rientrare in partita con i canestri di Laganà e Hawkins, ma la JB mantiene un vantaggio vicino alla doppia cifra. Miaschi batte un colpo dall’arco per il -7 (67-60), un parziale di 5-0 firmato Valentini riporta Casale avanti di 12 e coach Squarcina ferma la partita. Casale controlla e mantiene la doppia cifra di vantaggio, allungando nel finale. Al PalaFerraris termina 82-65. Un secondo tempo complesso per capitan Laganà e compagni. Sabato prossimo si torna in campo per iniziare il 2021, ancora in trasferta sul campo dell’Assigeco Piacenza.

JB Monferrato-Edilnol Pallacanestro Biella 82-65

Parziali: 22-17, 38-41, 63-54

JB Monferrato: L.Valentini 7, Redivo 25, Thompson 14, Martinoni 10, Camara 8, Cappelletti ne, F.Valentini, Giombini, Tomasini 7, Donzelli 11, Sirchia, Lomele ne. All.: Mattia Ferrari

Edilnol Pallacanestro Biella: Laganà 12, Miaschi 11, Pollone 8, Hawkins 12, Wojciechowski 7, Bertetti 5, Lugic 6, Barbante 2, Berdini ne, Vincini, Moretti 2. All.: Iacopo Squarcina

Terna arbitrale: Longobucco, Terranova, Marota.