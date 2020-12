Le bellezze del Biellese in radio da Maurizio Costanzo con l'artista Stefano Mantovani

Nei giorni scorsi il poeta e scrittore biellese Stefano Mantovani è stato ospitato su Isoradio Rai dall'amico Maurizio Costanzo e dalla co-conduttrice Carlotta Quadri. Per l'occasione, oltre a scambiarsi gli auguri, Costanzo ha chiesto all'autore biellese se vive ancora a Biella, una città che lo stesso cita da anni.

Nell'intervento su Isoradio, Stefano Mantovani anche noto come Steve Man ha parlato della Serra Morenica, con un approfondimento storico e geologico inerente alle glaciazioni e al seguente ritiro dei ghiacciai in provincia di Biella. Non è la prima volta che l'autore biellese incontra Costanzo: quando presentava su Rtl 102,5 con la giornalista Federica Gentile, il noto conduttore promosse il libro di Mantovani "Rami-adottiamo Poeti semplicemente leggendoli", leggendone alcune parti e citando positivamente Biella. Costanzo è presente anche nella recente prefazione che ha scritto per il libro "Cento Poesie tra mare e alberi".

Infine, Mantovani ha spedito "Anima-libro", il cui parziale ricavato è a favore dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), a cui son stati devoluti anche gli introiti dalle serate dell'artista biellese con la cabarettista Francesca Ceretta. Tra gli ospiti di questi eventi c'era anche Gatto Panceri.