Il Calendario dell'Avvento di Ars Teatrando ha fatto centro: 2mila euro in beneficenza

A due giorni dalla conclusione dell’intero percorso la compagnia Teatrando può dirsi pienamente soddisfatta per il risultato raggiunto dal suo “Calendario dell’Avvento”, scandito da una serie di 24 video quotidiani in cui altrettanti elementi del presepe si raccontano in modo originale, profondo e sorprendente.

“Ne abbiamo venduti 265 – commenta Paolo Zanone, direttore artistico della compagnia e protagonista della prima casella nei panni di Erode – ricevendo diverse richieste di acquisto quando già il meccanismo era partito. Siamo contenti in primo luogo perché siamo riusciti a raccogliere quasi 2.000 euro da destinare a una persona in difficoltà. Il calendario è stato infatti ideato da Massimo Foglia, autore dei testi, proprio per aiutare questa persona. In seguito ci ha proposto di realizzarne una versione teatrale e abbiamo quindi voluto a nostra volta sostenere la finalità benefica”.

Altre soddisfazioni sono di tipo artistico. Gli attori della compagnia, abituati agli allestimenti teatrali e al contatto spesso molto diretto con il pubblico, si sono infatti messi in gioco davanti alla telecamera, in una situazione insolita. Nella sala teatrale della sede di via Ogliaro è stato allestito un set dove la perfetta collaborazione tra Franco Ramella per le riprese, Veronica Rocca come costumista (oltre che come regista e attrice), Paolo Zanone (anche lui nella doppia veste di attore e regista) e Mario Chiamenti come tecnico luci sono riusciti a dare a tutti i monologhi un’atmosfera comune pur caratterizzando ogni personaggio in modo preciso: “È stata un’esperienza totalmente nuova per noi – continua il regista – ma alla fine ne è uscito un prodotto di grande qualità, come ci confermano anche i tanti riscontri positivi ricevuti da chi ha acquistato il calendario o lo ha ricevuto in dono. L’idea e il risultato sono stati apprezzati dal nostro pubblico più affezionato, ma anche da chi non ci aveva mai visti prima. La diffusione dei video tramite posta elettronica ci ha infatti portati ben al di fuori dei confini, non solo provinciali e regionali, ma anche nazionali, raggiungendo l’Inghilterra, la Germania, la Spagna e anche Melbourne in Australia”.

Di due commenti in particolare la compagnia è particolarmente fiera. Quello della signora che vive in Inghilterra e che scrive: “È stata davvero una piacevolissima sorpresa: come siete bravi e quanta immaginazione! In questo periodo di Coronavirus, è stato il più bel regalo e per di più, nella nostra bellissima lingua!” Quello del giornalista siciliano, che si occupa proprio di cultura e spettacolo e che, raggiunto dal calendario tramite amici di amici, commenta: “Iniziativa bellissima. E l'alternanza dei personaggi mi pare perfetta. La camera fissa, il testo secco, senza fronzoli e bravi gli interpreti. Si va cianciando del teatro in streaming, su quanto sia più vicino o più distante dalla scena fisica, di quanto lo schermo limiti o addirittura umili la forza comunicativa, evocativa del rapporto tra l'attore e lo spettatore. Ecco, a me sembra che queste brevi scene siano una risposta che spazza via ogni dubbio, ogni sovrastruttura semantica. Il teatro è anche questo. Anche. Una cosa che può andare oltre il rosseggiare dei velluti”.

L’interesse suscitato è tale che Teatrando sta pensando di realizzare, per il prossimo anno, un DVD comprendente i 24 racconti e anche qualche stralcio dal backstage: “Potrebbe essere un’idea regalo da proporre per il Natale 2021, nella speranza che nel frattempo sia ripartita anche la normale attività dal vivo”.