Fotografa il Natale nel tuo paese, c’è ancora tempo per il concorso targato Unpli Biella

Prosegue "Fotografa il Natale nel tuo paese", il concorso indetto dal Comitato provinciale di Unpli Biella (la grande famiglia delle pro loco del Biellese). In considerazione dell'entrata in vigore del lungo lockdown natalizio che limita al massimo tutti gli spostamenti, il Comitato ha deciso di prolungare oltre il 24 dicembre la data di scadenza per l'invio delle opere. Tutti i lavori potranno essere inviati al Comitato all'indirizzo mail prolocobiellesinatale2020@gmail.com entro il 10 gennaio.

L'ulteriore tempo a disposizione consentirà di cogliere una miriade di spunti per immortalare il Natale nel proprio paese. Il forzato distanziamento, infatti, ha sollecitato la fantasia e la creatività per non rinunciare ai simboli, alle atmosfere ai significati della notte più magica dell'anno. Un esempio per tutti, la grande stella di Natale di Mosso rimbalzata in tutte le case attraverso Facebook.

Ricordiamo il regolamento: le foto in formato digitale (jpeg) devono essere originali e inedite; non devono contenere volti riconoscibili, scritte di commento, copyright o grafica; non saranno ammesse foto modificate, fotomontaggi e alterazioni dell'immagine ad eccezione dei soli effetti che riguardano colori e luci; per ogni foto occorre attribuire un titolo e allegare una breve scheda con il nominativo dell'autore, una breve descrizione del soggetto e del significato. Le foto verranno pubblicate sui profili Facebook e Istagram di Unpli che comunicherà in seguito quando potrà riunirsi la commissione interna per la proclamazione dei vincitori.