E-Karate, piccoli campioni Funakoshi sul podio di Natale

Si sono confrontati con impegno, simpatia e competitività nel Trofeo di Natale, svoltosi in modalità online, i più piccoli atleti del sodalizio candelese FUNAKOSHI 1976, diretti dal Maestro Damiano Rovatti e Raffaella Dragotta. La combinata, aperta a tutti i gradi dai 4 ai 10 anni, comprendeva 4 prove: destrezza, controllo, tecnica, rapidità.

Suddivisi per fasce d’età in 3 categorie: SCOIATTOLI, ORSETTI e MARMOTTE, i giovani karateka sono stati arbitrati dagli Atleti del Team Agonisti: Luca Riello, Matteo Pastore e Luca Zaramella. Ed ecco i risultati. Per gli Scoiattoli: ORO per Tommaso Falla Caravino con 38 punti (1° Tecnica, Destrezza, Controllo; 2° Rapidità); ARGENTO per Gregorio Seracini con 30 punti (1° Rapidità; 2° Destrezza, Tecnica; 3° Controllo); BRONZO per Emanuele Canal e Francesco Spinoso. Per gli Orsetti: ORO per Gioele Ludovico Acquadro con 34 punti (1° Controllo, Rapidità, Destrezza; 4° Tecnica); ARGENTO per Lorenzo Mondadori a parità di punti (34) ma con un solo Oro, (1° Tecnica; 2° Controllo, Rapidità, Destrezza); BRONZO per Matteo Milani e Zaccaria Coda Zabetta. Per le Marmotte: ORO per Aurora Pavanetto con 32 punti (1a Rapidità, Tecnica; 3a Controllo, Destrezza); ARGENTO per Giorgia Testa con 30 punti (1a Destrezza; 2a Tecnica e Controllo); BRONZO per Marta Guelpa Rossetto con 28 punti (1a Controllo; 3a Tecnica, 3a Rapidità e Destrezza); Quarto posto per Zoe Iuliano con 24 punti (2a Rapidità e Destrezza); una sola prova per Benedetta Garizio che per problemi di connessione non è riuscita a terminare la combinata, con grande dispiacere di tutti.

A Gennaio riprenderà il corso online, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, “e-KARATE: A CASA MA INSIEME” che si concluderà con gli esami per il passaggio di grado.