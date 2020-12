Violento incendio nella vicina Valsesia, evacuate alcune persone e Vigili del Fuoco in azione

Un violento incendio ha colpito questa mattina, 27 dicembre, alcune abitazioni presenti nel comune di Scopa, in alta Valsesia. Dalle 6, sono impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Varallo Sesia, Alagna, Cravagliana e Romagnano Sesia.

La potenza del rogo e la presenza di molto fumo ha costretto il personale ad evacuare diverse abitazioni adiacenti al fine di scongiurare il coinvolgimento di persone. L'intervento è tuttora in corso ed al momento non vi sarebbero persone coinvolte. Da accertare le cause dell'incendio.