A Casapinta va in scena il 9° Concorso dei presepi, c’è ancora tempo per partecipare

C’è ancora tempo per prendere parte al 9° Concorso dei presepi organizzato dal comune di Casapinta. Per chi fosse interessato si può inviare almeno due fotografie (diurne e notturne) via WhatsApp al 340.2350596 o 346.1030165 indicando “Concorso presepi 2020” e il proprio nome, cognome e indirizzo entro il 6 gennaio 2021. Al termine del concorso, una giuria selezionata valuterà tutte le opere realizzate ed assegnerà una serie di premi in base alla tipologia di giudizio.