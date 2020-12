Treni, maltempo in arrivo sul Piemonte: attivato piano neve

In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, Rete Ferroviaria Italiana (gruppo FS Italiane) ha attivato per la giornata di domani, lunedì 28 dicembre, la fase di emergenza dei Piani neve e gelo su alcune linee della Liguria, Piemonte e Lombardia. Il bollettino della Protezione Civile prevede anche la possibilità di gelicidio in alcune aree dell’entroterra ligure e del basso Piemonte.

L’offerta ferroviaria è confermata con alcune riduzioni sul traffico regionale programmato sulle linee dove sono previste nevicate più abbondanti. Al momento non è interessato il traffico ferroviario media e lunga percorrenza. L’elenco aggiornato delle modifiche sarà disponibile su fsnews.it e rfi.it nella sezione infomobilità.